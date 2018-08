Was zum Naschen gefällig? Dann aber bitte standesgemäß. Wenn dem Milliardär die Milka-Schokolade von Netto nicht reicht, kann er sich an einer der teuersten Schokoladen-Kreationen der Welt erfreuen. Diese prunkvolle Praline kostet nämlich etwa 300.000 Euro. Und das nicht nur, weil sie so lecker ist, sondern weil sie mit einem sieben-karätigen Brillanten verziert ist. Den aber bitte nicht mitessen.