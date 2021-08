Prägende Figur der Verlagsgeschichte : Früherer Gruner+Jahr-Chef Schulte-Hillen gestorben

Hamburg Der Verlagsmanager Gerd Schulte-Hillen stand rund 20 Jahre an der Spitze des Zeitschriftenverlags. Nun verstarb er im Alter von 80 Jahren.

Der langjährige Chef des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, Gerd Schulte-Hillen, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren, wie das Hamburger Medienhaus am Donnerstag bestätigte. Zuvor berichtete der Branchendienst „new business“.

Der Verlagsmanager Schulte-Hillen stand rund 20 Jahre an der Spitze des Zeitschriftenverlags („Stern“, „GEO“, „Brigitte“). 1981 startete er in der Position als Vorstandsvorsitzender und blieb es bis 2000. In dieser Zeit gingen Umsätze und Erträge sowie die Zahl der Titel kräftig nach oben. Mit 60 Jahren wechselte er dann in den Aufsichtsrat. Zwischen 2000 und 2003 hatte er dort den Vorsitz.