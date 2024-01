Live-Trauerfeier am 19. Januar Franz Beckenbauer in München beigesetzt

Fußball-Legende Franz Beckenbauer (1945-2024) ist am Freitag im Kreise der Familie in München beigesetzt worden. Die Beerdigung fand auf dem Friedhof am Perlacher Forst statt, wie mehrere Medien berichteten. Veröffentlichten Fotos zufolge gab auch ein katholischer Geistlicher dem am Sonntag mit 78 Jahren Verstorbenen das letzte Geleit. Beckenbauer habe im Familiengrab seiner Eltern die letzte Ruhe gefunden, hieß es. Sein Vater war 1977 gestorben, seine Mutter 2006.