Sterneküche in Frankreich Spitzenkoch Guy Savoy verliert seinen dritten Michelin-Stern

„Bisher hatte ich nur die besten Momente in meiner Laufbahn. (...) Wir haben in diesem Jahr das Spiel verloren, aber im nächsten Jahr gewinnen wir wieder“, sagte Savoy. Neben dem „Restaurant Guy Savoy“ am Pariser Seine-Ufer verlor auch das Restaurant von Christopher Coutanceau in La Rochelle seinen dritten Stern. Es ist das erste Mal seit 2020, dass Michelin Drei-Sterne-Restaurants degradiert hat.