Talkshow-Auftritt Franca Lehfeldts Vater warnte sie vor Beziehung mit Lindner

„Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte“, habe er ihr mit auf den Weg gegeben, sagte die Chefreporterin bei Welt TV am Freitagabend in der Radio Bremen-Talkshow „3nach9“. Sie solle sich in ihrem Herzen sehr sicher sein. Denn wenn es nur ein Flirt sei, „dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbeiziehen lässt“, habe er geraten. Lehfeldt (33) und Finanzminister Lindner gaben sich im Juli auf Sylt das Ja-Wort.