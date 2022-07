Auch in der Glamourwelt scheint sich Franca Lehfeldt (l.) wohlzufühlen. Hier sieht man sie an der Seite von Moderatorin Cathy Hummels, Model Lilly Becker, Model Shermine Shahrivar und Alessandra Meyer-Wölden (l-r) im Festzelt "Käfer" 2019 in München.