Anna Wintour gehört zu den einflussreichsten Frauen der Modebranche. Seit 30 Jahren ist sie Chefredakteurin der US-Vogue, setzt Trends und fördert neue Designer. Sie ist ausserdem Kuratorin des Metropolitan Museum of Art in New York und Gründerin von „CFDA/Vogue Fashion Fund“ die unbekannte Designer fördern. 2017 hat sie den Verdienstorden „Dame Commander of the British Empire“ von Queen Elizabeth II. verliehen bekommen.