Das Schlusslicht auf der neuen Forbes-Liste mit Platz 2578 bildet Stephan Schnabel mit einem Vermögen von 1 Milliarde Dollar. Im April 2020 übernahm er, mittlerweile in dritter Generation, den Vorstandsvorsitz des Familienunternehmens Helm AG, ein Mischkonzern, welcher in den Bereichen Chemie, Pflanzenschutz, Pharmazie sowie Düngemittel tätig ist. Das traditionsreiche Hamburger Familienunternehmen mit über 120-jähriger Geschichte verfügt über 100 Standorte in 30 Ländern und hat nach eigenen Angaben 2020 einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro erwitschaftet.