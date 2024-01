„Forbes“-Liste 2024 Das sind die reichsten Menschen der Welt

Die zehn reichsten Menschen der Welt kommen zusammen auf ein Vermögen von rund 1,44 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Jüngste Zahlen aus Oktober 2023 halten nach, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mexiko im Vorjahr bei rund 1,47 Billionen US-Dollar lag, in Spanien lag das BIP 2022 sogar nur bei 1,42 Billionen US-Dollar. Das BIP in Deutschland betrug im selben Jahr etwa 4,1 Billionen US-Dollar. Diese Zahlen machen deutlich, wie groß die Vermögen der reichsten Menschen der Welt sind.