„Forbes“-Liste 2024 Das sind die zehn reichsten Menschen der Welt

Platz 6: Warren Buffett, USA (121,6 Milliarden US-Dollar)

Der mittlerweile 93-jährige Warren Buffett verpasst mit einem Vermögen von 121,6 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr die Top-Fünf der reichsten Menschen weltweit. Der Unternehmer und CEO von „Berkshire Hathaway“ zählt zu den erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Das „Orakel von Omaha“, wie er auch genannt wird, entwickelte bereits in jungen Jahren großes Interesse an der Wirtschaft und dem Unternehmensaufbau. Schon 1962 wurde Buffet im Alter von 32 Jahren Millionär.