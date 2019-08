Platz 5: Jackie Chan (58 Millionen Dollar)



Auch wenn man den Actionstar in den vergangenen Jahren eher seltener auf der großen Leinwand gesehen hat, lässt er sich trotzdem gut bezahlen. So verdient er unter anderem mit seiner eigenen Kino-Kette Geld. Er war zuletzt in dem chinesischen Blockbuster "The Night of Shadows: Between Yin and Yang" zu sehen.