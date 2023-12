Deutsche an der Spitze „Forbes“ kürt die mächtigsten Frauen der Welt

Barbie schafft es mit dem 100. Platz zwar nur knapp in die Bestenliste, ihr Einfluss sollte nach dem Barbie-verrückten Sommer 2023 aber weitgehend unumstritten sein. Anders als die Sängerin Beyoncé, die dieses Jahr auf Platz 36 landet, findet sich Swift in den Top Ten wieder, in die es auch Harris geschafft hat.