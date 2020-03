Wegen Prügel-Attacke auf RTL-Team : Rapper Fler wegen Raubes und Körperverletzung festgenommen

Berlin Der Rapper Fler hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Er soll einen Kameramann angegriffen haben. Nun wurde er festgenommen.

Der Deutsch-Rapper Fler ist wenige Tage nach seiner Prügelattacke auf ein RTL-Kamerateam am Dienstag festgenommen worden. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft via Twitter mit. Fler, der eigentlich Patrick Losensky heißt, wird gefährlicher Raub und Körperverletzung vorgeworfen.

Berliner Polizeibeamte haben heute früh gegen 10.00 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin in Zehlendorf den #Rapper #Fler verhaftet. Grundlage ist ein #Haftbefehl wegen Raubes u. Körperverletzung zum Nachteil eines RTL-TV-Teams vom 02.03.2020. HB-Verkündung erfolgt heute.

Der 37-jährige Fler fühlte sich offenbar von dem Fernsehteam nach einem Besuch eines Luxusgeschäfts auf dem Berliner Ku'damm belästigt, wie es in seinen Mitteilungen im Internetportal Instagram heißt. Auch die Polizei berichtete am Dienstag über den Angriff, allerdings ohne einen Namen zu nennen.

Fler lieferte seinen 450 000 Instagram-Abonnenten eine Sicht der Dinge, bei der er die Angreifer auf der Gegenseite sieht: „Das sogenannte "spontane Interview" war typsches „an den Pranger stellen der Boulevard-Presse“.“ Er habe mehrmals gebeten, ihn nicht zu filmen. „Als ich die Kamera runter geschlagen habe, griffen mich beide an...Der 1. Vogel musste nur ins Krankenhaus wegen nem Cut, der 2 konnte noch cool mit den Polizisten 3 Stunden da rumhängen.“ Die Reporterin sei in einem Hauseingang verschwunden.

Der Sender RTL hatte bereits berichtet, eine Reporterin habe Fler auf den Streit zwischen ihm und einer Frauenrechtlerin im Internet angesprochen. Nach wenigen Worten und ohne Vorwarnung habe Fler gegen die Kamera geschlagen und dann dem Kameramann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe eine Platzwunde am Auge erlitten.

Ende Februar hatten wüste Beschimpfungen und Drohungen von Fler gegen den Komiker Shahak Shapira und eine Frau, die sich als Feministin zu erkennen gab, für Aufsehen im Internet gesorgt. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall. Die Frau hatte auf eine Kampagne gegen frauenfeindliche Hassbotschaften in Rap-Texten reagiert. Sie verlinkte Fler, der für frauenverachtenden Texte bekannt ist. Der griff die Frau an: „ich kann ja mal Täter werden wenn du mir weiter auf die Eier gehst.“