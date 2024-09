„Final Fight“ in Düsseldorf Raab kriegt sechs Runden lang „Pa aufs Maul“ - und kündigt TV-Comeback an

In der an die Show anschließenden Pressekonferenz teilte er mit, dass er mit seiner neuen Quiz-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" bei RTL+ durchstarten will. Laut Sender moderiert Raab und stellt gleichzeitig auch die Quiz-Fragen. Er tritt in Duellen gegen Herausforderer an. Wechselnde Gast-Moderatoren wachen laut Senderinformation immer wieder über die Spielrunden. Den Anfang macht Publikumsliebling Elton. Er wird in den ersten drei Shows den unbändigen Ehrgeiz seines alten und neuen Chefs genau im Auge behalten.