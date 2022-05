Ein echter Hollywood-Star weiß wie man sich perfekt in Szene setzt. So auch Tom Cruise (59), der zur Weltpremiere von „Top Gun: Maverick“ am Mittwoch auf dem legendären Flugzeugträger USS „Midway“ mit einem Helikopter auf dem roten Teppich einflog. Die filmreife Landung in Bildern.

Die Medien und Fans zücken ihre Kameras und Handys und filmen die Ankunft von Tom Cruise.