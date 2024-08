Filmfestspiele in Venedig Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman kommt zur Premiere von Erotikthriller

Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman ist am Freitag für die Weltpremiere des Erotikdramas „Babygirl“ zu den Filmfestspielen von Venedig zurückgekehrt. Die 57-jährige Oscar-Preisträgerin kam per Wassertaxi und posierte vor einer Pressekonferenz in einem schwarzen Kleid des Modehauses Bottega Veneta für die Fotografen.