Fotos Deutsche Promis, die es nach Hollywood geschafft haben

Schauspieler Matthias Schweighöfer wurde vor allem durch seine Rollen in den Filmen von Til Schweiger bekannt. Nun macht sich der 41-Jährige auch in Hollywood einen Namen. Er spielte in den Netflix-Filmen „Army of the Dead“ und „Army of Thieves“ mit und wird, wie er dieses Jahr bekannt gab, neben Gal Gadot im Film „Hearts of Stone“ und auch im Kriegsfilm „Oppenheimer“ von Christopher Nolan mitspielen.