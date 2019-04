Nach Bestechungsvorwürfen : US-Schauspielerin Felicity Huffman vor Gericht erschienen

Felicity Huffman, Schauspielerin aus den USA, hält die Hand eines unbekannten Mannes, als sie am Bundesgericht ankommt. Foto: dpa/Charles Krupa

Boston Mehrere US-Promis sollen für ihre Kinder den Zugang zu Elite-Unis erkauft haben. „Desperate Housewives“-Star Felicity Huffman ist jetzt vor Gericht erschienen.

Die Schauspielerin Felicity Huffman ist wegen Vorwürfen der Bestechung für die Fälschung von Prüfungsergebnissen ihrer Tochter vor Gericht erschienen. Die Darstellerin aus der Serie „Desperate Housewives“ traf am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Boston ein. Sie gehört zu 33 Eltern, die in dem nach Behördenangaben bislang größten Betrug für Hochschulzulassungen beschuldigt sind, der jemals strafrechtlich verfolgt wurde.