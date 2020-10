Angeblicher „Fashion Brand Award“ : Oliver Pocher legt Boris Becker mit einem Fake-Preis rein

Schon seit einigen Wochen hat Komiker Oliver Pocher immer wieder versucht, Boris Becker hinters Licht zu führen. Nun ist es ihm gelungen. Der frühere Tennisprofi fiel auf die Verleihung eines erfundenen Modepreises rein.

Pocher hat mit der Redaktion seiner Sendung „Gefährlich Ehrlich“ den Streich genau geplant: Sie erfanden ein Magazin - mit Chefredakteur, Homepage und Verlagssitz in Österreich. Becker tappte in die Falle und nahm die Auszeichnung an - der 52-Jährige meldete sich für die Verleihung sogar per Video-Schalte bei einem von Pochers Redaktions-Kollegen. Auf seinem Instagram-Kanal freute sich der Tennis-Star über den Preis.