Liam Gallagher sagt Konzert ab : „Bin aus Hubschrauber gefallen“

London Der frühere Oasis-Sänger twitterte, dass er sein Konzert im im nordirischen Belfast abgesagen müsse. Er habe sich bei dem Sturz „die Nase demoliert“.

Weil er sich nach eigenen Angaben beim Sturz aus einem Hubschrauber an der Nase verletzte, hat der britische Sänger Liam Gallagher ein Konzert im nordirischen Belfast abgesagt. „Es nervt mich total, meine Show in Belfast an diesem Wochenende abzusagen“, schrieb er am Dienstag auf seinem Twitter-Account. Er habe sich aber „die Nase demoliert“ und könne nicht singen, so der frühere Oasis-Sänger, der am Dienstag seinen 49. Geburtstag feierte.