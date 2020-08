Neun Jahre nach Plagiatsaffäre : Ex-Minister zu Guttenberg hat wieder einen Doktortitel

Der frühere Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) am Tegernsee. (Archiv) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Berlin Neun Jahre nach der Plagiatsaffäre hat der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) wieder einen Doktortitel. Als Doktor der Philosophie soll er nach eigenen Angaben an der britischen Universität Southampton promoviert haben.

Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hat nach eigenen Angaben wieder einen Doktortitel. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf seinen Doktorvater darüber berichtet. Demnach hat zu Guttenberg schon vor einiger Zeit an der britischen Universität Southampton promoviert und trägt nun den Titel PhD (Doktor der Philosophie).

Guttenberg war 2011 von seinem Ministerposten zurückgetreten, nachdem ihm sein erster Doktortitel von der Universität Bayreuth aberkannt worden war. Die sah es als erwiesen an, dass der einstige Hoffnungsträger der CSU seine juristische Arbeit in zahlreichen Passagen abgeschrieben und vorsätzlich getäuscht hatte. Der Ex-Minister hatte daraufhin seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegt.