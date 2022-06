Jason Alexander störte Vorbereitungen : Britney Spears hat geheiratet - Ex-Mann festgenommen

Los Angeles Jason Alexander, Ex-Mann von Britney Spears, hat US-Medienberichten zufolge die Vorbereitungen für die Hochzeit des Pop-Stars mit ihrem Verlobten Sam Ashgari gestört. Alexander wurde wegen eines ausstehenden Haftbefehls festgenommen. Die Feier konnte laut Berichten am Donnerstagabend trotzdem stattfinden.

Der US-Amerikaner Jason Alexander (40), der 2004 kurz mit Britney Spears verheiratet war, ist am Donnerstag (Ortszeit) vor dem Haus der Pop-Sängerin in Kalifornien festgenommen worden. Dies bestätigte die Polizei im Bezirk Ventura County auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Polizei sei ein Anruf eingegangen, dass ein Mann das Grundstück der Sängerin unerlaubt betreten habe. Alexander sei wegen eines ausstehenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Gewahrsam genommen worden, sagte Sheriff Jason Karol.