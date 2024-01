„Dschungelcamp“-Kandidatin 2024 Das ist Anya Elsner

Anya Elsner kennen die meisten als die ehrgeizige Einzelkämpferin der 18. Staffel „Germany’s Next Topmodel“. Sie freute sich beim großen Umstyling auf die kantige Kurzhaarfrisur und trat stets extrovertiert und selbstsicher auf – was ihr später zum Verhängnis wurde. Denn während die anderen Kandidatinnen für die Walks und Challenges übten, hatte sich das Model die Idee in den Kopf gesetzt, keine von denen zu sein, die sich vorbereiten müssen. Dafür hätte allerdings die Leistung stimmen müssen. In der Modelvilla war sie zudem nicht wirklich beliebt, häufig geriet die Kandidatin mit den anderen Teilnehmerinnen aneinander.