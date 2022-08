Betrugsvorwürfe gegen Ex-Formel-1-Chef : Prozess gegen Bernie Ecclestone beginnt in London

London Wie kein anderer ist Bernie Ecclestones Name verbunden mit der Formel 1 - auch wenn dieser sich mittlerweile von seinen Aussagen distanziert. Nun steht der Brite wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht.

Im Strafprozess gegen den ehemaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone steht an diesem Montag in London die erste Anhörung (11.00 Uhr MESZ) an. Der 91-Jährige muss nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA persönlich vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Dem Milliardär wird vorgeworfen, Vermögen im Ausland in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund (etwa 471 Millionen Euro) den britischen Steuerbehörden nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Die Anklage lautet auf Betrug durch Vorspiegelung falscher Tatsachen.