Superstar und Mordverdächtiger Ex-Footballstar O.J. Simpson gestorben

Dann kommt das für Simpson schicksalsträchtige Jahr 1994: Der Ex-Footballstar wird verdächtigt, Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. In der Nacht des 12. Juni 1994 hatte ein Spaziergänger die mit vielen Messerstichen getöteten Opfer in Blutlachen vor Browns Haus in Brentwood in Los Angeles entdeckt. Der Verdacht fiel auf Ex-Mann Simpson, es gab Haftbefehl. Am 17. Juni 1994 sollte sich Simpson den Behörden stellen - doch er flieht in einem weißen Ford Bronco. Simpson sitzt auf dem Rücksitz des Ford Bronco und hält sich zeitweise eine Pistole an die Schläfe. Sein Freund und Sportkollege Al Cowlings sitzt am Steuer. Helikopter und Polizeiautos folgen Simpson auf der Autobahn in Los Angeles, die ganze Nation verfolgt das Spektakel gebannt live vor dem Fernseher.