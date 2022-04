Reise nach Italien : Ex-Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in der Toskana

Florenz Bereits bei ihrem Abschied im vergangenen Jahr kündigte Ex-Kanzlerin Angela Merkel an, dass sie sich nach ihrer Kanzlerschaft auf Reisen nach Italien freue. Jetzt war sie zu Besuch in Florenz.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Wochenende Italien besucht. Die Zeitung „La Nazione“ veröffentlichte Fotos, die die 67-jährige CDU-Politikerin in den Straßen von Florenz in der Toskana zeigten. Darauf zu sehen ist auch ihre Parteifreundin Annette Schavan, die frühere Botschafterin am Heiligen Stuhl und Ex-Bildungsministerin. „Willkommen Angela Merkel und danke, dass Sie sich für Florenz entschieden haben“, schrieb Bürgermeister Dario Nardella am Dienstag auf Twitter. „La Nazione“ zufolge besuchte Merkel die Galleria dell'Accademia, wo die berühmte Skulptur „David“ von Michelangelo steht.