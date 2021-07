Unfall mit der Flex : Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek verletzt im Krankenhaus

Berlin Der ehemalige Bachelor ist nach einem Unfall mit einer Flex ins Krankenhaus eingeliefert und dort operiert worden. Das schreibt Pannek bei Instagram. Seine Frau habe wohl Schlimmeres verhindert.

Der ehemalige „Bachelor“ Sebastian Pannek hat sich nach eigenen Angaben mit einer Flex am Bein verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden, berichtete der 34-Jährige am Donnerstag in einem Video bei Instagram, das ihn offenbar in einem Krankenhausbett zeigte. Seine Ehefrau Angelina sei bei dem Unfall zufällig in der Nähe gewesen und habe noch rechtzeitig den Stecker gezogen, um Schlimmeres zu verhindern. „Ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Angelina nicht noch den Stecker gezogen hätte“, sagte Pannek. Zuvor hatte „ntv.de“ berichtet.