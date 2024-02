Esther Betz zum 100. Geburtstag Die Jahrhundertfrau

Wenn ihr etwas Sorgen macht, dann ist es die Spaltung der Gesellschaft. Die Proteste gegen rechtsextreme Tendenzen machen ihr Mut. In diesen Tagen fühlt sich Esther Betz zurückversetzt in die Kämpfe ihrer Jugend, als es zunächst darum ging, Krieg und Gewaltherrschaft zu überleben, um danach das Streben um Frieden und Freiheit zum höchsten Ziel zu erheben. Das „Nie wieder“, Grundlage auch für die Gründung der Rheinischen Post als „Zeitung für Politik und christliche Kultur“, ist ihr Antrieb bis heute. Sie hat dazu in Beiträgen zur Gründungsgeschichte der Zeitung ihren Vater Anton Betz zitiert: „Wir waren auch deshalb gegen den Nationalsozialismus, weil wir gute Deutsche waren.“ In der ersten Ausgabe der Rheinischen Post vom 2. März 1946 schrieb Anton Betz: „Die Zeitung kann weder Brot noch Wohnungen schaffen, aber sie kann helfen, die Bereitschaft herbeizuführen, die für jede aufbauende Arbeit unerlässlich ist.“ Den Auftrag, den Esther Betz selbst als Verpflichtung vom Vater übernahm, hat sie an Florian Merz-Betz weitergegeben. Er trägt nun als Herausgeber der Rheinischen Post und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates diese besondere Verantwortung in der Tradition seiner Familie seit nahezu 80 Jahren. Das Zusammenwirken zwischen den Gesellschaftergruppen Betz, Wenderoth und Droste sowie Girardet und mit den weiteren Herausgebern Martin Ebel und Tilman Droste ist dabei grundlegend für den Erfolg der Zeitung und den Weg der Digitalisierung in einer sich wandelnden Gesellschaft.