„Ich habe nur noch reagiert“ : Das denkt Lena Meyer-Landrut über ihren ESC-Sieg vor zehn Jahren

Berlin Zehn Jahre nach ihrem ESC-Sieg ist Lena Meyer-Landrut angekommen – als Sängerin und als Mensch. Aber es ist ein langer Weg zu sich selbst gewesen. 2017 war dabei ein einschneidendes Jahr.

Am 29. Mai 2010 kurz nach Mitternacht herrscht in ganz Deutschland Euphorie: „Lena gewinnt den Eurovision Song Contest“. Beim Public Viewing in Hannover, der Heimatstadt der Sängerin, bricht derartiger Jubel aus, als hätten die deutschen Fußballer soeben das WM-Finale gewonnen.