Ende von „Chez Krömer“ „Es ist ein schönes Schlussmachen“ – Kurt Krömer äußert sich zum Sendungsaus

Sein Körper habe das Format irgendwann abgestoßen, Krömer ging nach eigenen Aussagen mit schlechter Laune in die Show und abends ebenso schlecht gelaunt ins Bett. „Es war sehr erfolgreich, was wir da gemacht haben, aber nur weil das jetzt erfolgreich war, möchte ich da nicht durchquälen“, fuhr er im Statement fort. Danach schlug er ernste Wort an, erinnerte an seine depressive Zeit, in der die Sendung „Chez Krömer“ entstanden war. Nun würde das Format nicht mehr in seine „neue Welt“ passen, erklärte Krömer. „Von daher ist das auch mit ein Grund zu sagen: Wir müssen aufhören damit.“ Zum Schluss zitierte sich Krömer noch selbst, da ihm ad hoc kein anderer „kluger Mensch“ einfalle: „Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist, auch wenn es nie schön war.“