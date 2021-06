Corona-Krise der Kultur-Branche : Politik hat Kultur laut Elyas M’Barek „komplett vernachlässigt“

Schauspieler Elyas M’Barek bei der Premiere seines Erfolg-Films „Fack Ju Göthe 2“ in Düsseldorf. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Berlin In einem Interview kritisiert Elyas M’Barek die Politik. Sie habe in der Corona-Krise zu wenig für den Kulturbetrieb getan. Außerdem verrät der Schauspieler, welches Hobby ihn durch die Pandemie gebracht hat.

Schauspieler Elyas M'Barek (39, „Fack ju Göhte“) hat die Politik für den Umgang mit der Kultur während der Corona-Pandemie kritisiert. „Mein Eindruck ist, dass der Kulturbetrieb komplett vernachlässigt wurde“, sagte M'Barek in einem am Donnerstag veröffentlichten „Bild“-Interview. „Viele Menschen, die in der Branche arbeiten, gerade auch Künstler und deren Mitarbeiter wurden sehr allein und im Stich gelassen.“