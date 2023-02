“TV Total“-Vertretung Moderator Elton trauert um seinen Doppelgänger Mirko

Mirko Thiele stirbt im Alter von 45 Jahren. „Mein Mitgefühl geht an alle Hinterbliebenen, die ihn kannten und schätzten. Am schlimmsten trifft sowas natürlich die Familie“, schreibt Elton auf Instagram und richtet sich dann nochmal persönlich an den Verstorbenen “Lieber Mirko, ich hoffe, du hast das rote Sakko mitgenommen und sorgst da oben für Unterhaltung und spielst weiter Blamieren oder Kassieren.“