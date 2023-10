Fotos Elon Musks rechtiche Schwierigkeiten – eine kurze Auswahl

Anfang Oktober 2023 steht eine Zivilklage gegen Elon Musk ins Haus: Der 22-jährige Politikwissenschaftler Ben Brody verklagt Musk wegen Verleumdung. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Video vom 24. Juni 2023, vom Tag des Christopher Street Days in Portland, Oregon. In dem Video ist eine Handgreiflichkeit zwischen zwei Gruppen zu sehen: den rechtsextremen Proud Boys und den ebenfalls rechtsextremen Rose City Nationalists.

Die Gruppen waren am Rande der Veranstaltung aufeinandergetroffen – was genau der Inhalt des Streits ist, geht aus dem Video nicht hervor. Im Verlauf des Videos werden einigen der Rose City Nationalists die Masken vom Gesicht gerissen. In den Sozialen Medien bemühten sich daraufhin verschiedene Personen, die Identitäten der Demaskierten zu klären. Dabei behauptete ein anonymer Nutzer, „DrFrensor”, Brody in dem Video erkannt zu haben, dass Brody nach seinem Abschluss für die Regierung arbeiten wollte und postete außerdem private Details über den Kläger.

Elon Musk entschloss sich zu diesem Zeitpunkt persönlich in der Debatte aktiv zu werden und befeuerte die Online-Schnitzeljagd nach der Identität der Demaskierten. Brody klagt, dass sich durch Musks Popularität auf X, die Falschinformation über seine Zugehörigkeit zu den Nationalisten wie ein Lauffeuer verbreitete. Ende Juni, soll Musk in einen Post involviert gewesen sein, indem nicht nur private Informationen und Fotos von Brody gepostet wurden, sondern in dessen Kommentarspalte Musk auch spekulierte, dass Brody hier an einem nachrichtendienstlichen Täuschungsmanöver beteiligt gewesen sein könnte. Der Post wurde 1,2 Millionen Mal geklickt und Screenshots davon wurden auch in der Presse zirkuliert.

Elon Musk weigert sich bislang seine Tweets zu Brody zu löschen oder seine Anschuldigung zurückzuziehen, obwohl es für dafür momentan keinerlei Beweise gibt. Ben Brody hat nun vor einem Texanischen Gericht geklagt und fordert eine Million Dollar Entschädigung.