Eine Million Euro Schadenersatz gefordert Elon Musk wegen Verleumdung verklagt

Er sei Schikane ausgesetzt, seitdem der Tech-Milliardär auf der Online-Plattform X Posts kommentiert habe, die ihn zu Unrecht mit einem Protest mutmaßlicher Rechtsextremer in Verbindung gebracht hätten, hieß es in der Anklageschrift des 22-Jährigen, die am Montag eingereicht wurde. Er verlangt Schadenersatz in Höhe von mindestens einer Million Dollar. Anwälte Musks reagierten zunächst nicht auf Bitten um Stellungnahme.