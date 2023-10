Sorgerechtsstreit wandert von Social Media vor Gericht Sängerin Grimes verklagt Ex Musk in Sorgerechtsstreit

Obwohl die Klageschrift nicht öffentlich einsehbar ist – was in den USA durchaus vorkommt–, wurde nun bekannt, dass Grimes damit eine legale Beziehung zu ihren drei Kindern erwirken möchte. Die konkrete Forderung des Gesuchs ist, ihre rechtliche Elternschaft anzuerkennen. Die Sängerin und Musk waren zum Zeitpunkt der Austragung der Kinder nicht verheiratet, was nun einige rechtliche Probleme mit sich bringt. Momentan scheint es so, als ob der Tesla-Mogul noch nicht auf das Gesuch reagiert hat.