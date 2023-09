Nach Antisemitismus-Vorwürfen Elon Musk droht Anti-Rassismus-Organisation mit Klage

Technologie-Milliardär Elon Musk hat die jüdische Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) für Einnahmeverluste des früher als Twitter bekannten Onlinedienstes X verantwortlich gemacht und ihr mit einer Klage gedroht. „Um den Namen unserer Plattform in Bezug auf Antisemitismus reinzuwaschen, scheint uns keine andere Wahl zu bleiben, als die Anti-Defamation League wegen Verleumdung zu verklagen. Oh, was für eine Ironie“, schrieb Musk am Montagabend auf der Plattform.