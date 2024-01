KZ-Gedenkstätte Elon Musk besucht Auschwitz nach Antisemitismusvorwürfen gegen X

Der Multimilliardär Elon Musk hat nach Kritik an seiner Zustimmung zu einer antisemitischen Verschwörungstheorie am Montag das ehemalige Nazi-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besucht. Musk wurde am Montag während eines privaten Besuchs in dem Lager in Polen fotografiert, in dem die deutschen Nationalsozialisten Hunderttausende Juden in Gaskammern getötet hatten. Im Laufe des Tages sollte er an einer Debatte zum Thema Antisemitismus teilnehmen, die vom Verband europäischer Juden organisiert werden.