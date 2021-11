„Ich habe mich also halbiert“ : Reiner Calmund nimmt 90 Kilogramm ab

„Ich habe mich also halbiert“

Düsseldorf Der ehemalige Bundesliga-Manager hat sich seit seiner Magenbypass-Operation im Januar 2020 stark verändert. Wie seine Fans auf sein neues Twitter-Profilbild reagieren.

Als Reiner Calmund am 13. November ein neues Profilbild auf Twitter hochlädt, erkennen ihn viele Fans kaum wieder. Der ehemalige Bundesliga-Manager hat seit seiner Magenbypass-Operation im Januar 2020 stark abgenommen. „Ich hatte mal 180 Kilo auf den Hüften, jetzt sind es noch 90“, sagte er am Sonntag gegenüber der Bild. „Ich habe mich also halbiert und fühle mich super.“