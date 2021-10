Wegen Single von Elton John : Ed Sheeran fordert Briten auf, ihn vom Charts-Thron zu stoßen

London Weil er die Single seines Musikerkollegen Elton John so gut findet, hat Ed Sheeran eine ungewöhnliche Bitte an seine Fans gerichtet. Sie sollen die Platte des 74-Jährigen kaufen und ihm somit zum ersten Nummer-1-Hit seit 20 Jahren verhelfen.

Mit einer ungewöhnlichen Bitte will Ed Sheeran (30) seinem Kollegen Elton John (74) zum ersten Nummer-Eins-Hit seit fast zwei Jahrzehnten verhelfen. Der britische Sänger forderte am Donnerstag seine Fans auf, die neue Single „Cold Heart“, die Sir John zusammen mit der Künstlerin Dua Lipa veröffentlicht hat, zu unterstützen und damit gleichzeitig seinen eigenen Beitrag „Shivers“ vom Chart-Thron zu stürzen. Der Song lag zuletzt auf Platz zwei der britischen Charts, hinter „Shivers“. „Bitte kauft/streamt/downloadet "Cold Heart" mit Dua Lipa jetzt, 15 Wochen auf Platz eins waren mehr als ich je erwartet habe, liebe Euch“, schrieb Sheeran bei Instagram .

„Elton John steht so kurz davor, mich im Vereinigten Königreich vom ersten Platz zu stoßen. Es wäre seine erste Nummer Eins seit fast 20 Jahren, und ich will wirklich, dass es klappt“, betonte Sheeran. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Elton John, der zuletzt 2003 mit einem Remix seines Hits „Are You Ready for Love“ die Spitzenposition belegt hatte. Insgesamt landeten sieben seiner Singles auf dem ersten Chart-Platz.