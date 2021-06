„Dulsberg Late Night“ auf YouTube : Grimme Online Award für einfallsreichen Lehrer im Lockdown

Köln Der Grimme Online Award „Kultur und Unterhaltung“ geht in diesem Jahr an eine YouTube-Late-Night-Show. Ins Leben gerufen hat sie Björn Lengwenus im Corona-Lockdown. Der Schulleiter sendete aus der Aula heraus.

Eine besonders kreative Antwort auf die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie ist am Donnerstagabend in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Björn Lengwenus, Leiter einer Schule in Hamburg-Dulsberg, ging während der Schulschließungen sechs Wochen lang mit der allabendlichen Youtube-Show „Dulsberg Late Night“ auf Sendung. Aus der leeren Aula der Schule schaltete er Schüler zu, führte auch schon mal ein Tänzchen auf, schlüpfte in ein Osterhasen-Kostüm und stärkte so den Zusammenhalt im Lockdown.