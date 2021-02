Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt und Polizei uneins : Darum ging das Wochenende in Düsseldorf schief

Am Rhein wurde es am Wochenende voll, am Unteren Werft trugen viele keine Maske. Foto: Endermann, Andreas (end)

Analyse Düsseldorf Am Rheinufer war es am Wochenende gefährlich voll. Das lag an den Besuchern selbst und zu wenig OSD-Personal, aber maßgeblich auch an der Zurückhaltung der Düsseldorfer Polizei. Die Kölner Polizei hat sich ganz anders verhalten.