Kim Gloss über Gehirntumor-OP „Ich habe erst mal wirklich das Schlimmste befürchtet“

Die Influencerin Kim Gloss hat über die Entdeckung eines Tumors in ihrem Gehirn und die anschließende Operation gesprochen. „Man geht mit einem Riesenrespekt zu so einer OP“, sagte die 31-Jährige im Interview mit Frauke Ludowig für RTL-„Exclusiv – Weekend“. Ihren Kindern habe sie von dem Eingriff nichts erzählt, schilderte sie, und sprach über den Tag der Operation: „Dieser Tag, dieser Sonntag, ich habe die Farben der Blätter anders wahrgenommen. Ich habe diese Luft anders gespürt. Ich habe diesen Tag einfach gelebt, als ob's mein letzter wär, obwohl ich's nicht wollte. Aber man hat am Ende des Tages doch Riesenangst vor so einer OP.“ Ihr Mann Alexander Beliaikin habe sie sehr unterstützt, erzählte sie. „Ich bin so dankbar, ihn zu haben.“