Porträt des Komponisten : Toby Gad - wer steckt hinter dem neuen DSDS-Jurymitglied?

Am Samstag, den 22. Januar beginnt die 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 bei RTL. Das neue Juroren-Trio besteht dieses Jahr neben der niederländischen Sängerin Ilse DeLange und Schlagerliebling Florian Silbereisen auch aus dem Welthit-Komponisten Toby Gad. Wer steckt hinter dem erfolgreichen Musikproduzenten?

Neben Ilse DeLange und Florian Silbereisen macht Toby Gad die diesjährige Jury der RTL-Castingshow komplett. Dabei dürfte der Name des Musikproduzenten den meisten wohl weniger bekannt sein - weltweit bekannt hingegen sind seine Megahits, die er gemeinsam mit Superstars wie John Legend, Beyoncé, Madonna oder Selena Gomez kreiert hat.

Wo ist Toby Gad geboren?

Tobias „Toby“ Gad wurde am 12. April 1968 in München geboren. Zusammen mit seinem Bruder wuchs er wohlbehütet in einer musikalischen Familie auf: Gads dänischer Vater war Pilot und Jazzmusiker, seine deutsche Mutter war Psychotherapeutin und Pianistin. Seine Eltern waren Mitglied der Münchner Band „The Jazz Kids“.

Wie begann die Karriere von Toby Gad?

Durch den musikalischen Einfluss seiner Eltern lernte er bereits im Kindesalter Klavier und Banjo. Mit sieben Jahren gründete er gemeinsam mit seinem Bruder die Band „Gad-Rollers“. Im Teenageralter schrieb er seine ersten eigenen Songs. Als junger Erwachsener entdeckte ihn der Musik-Produzent Frank Farian, der einige komponierte Songs von Gad in das Milli Vanilli Debütalbum übernahm. Seither ist Gad als selbstständiger Musikproduzent tätig und produzierte gemeinsam mit Manager Klaus Frers einige Songs für bekannte TV-Shows, Werbespots und Kinofilme.

Im Jahr 2000 zog Gad in die USA und gründete in New York sein "Strawberrybee Studio". 2009 verlegte Gad sein Studio nach Hollywood in Los Angeles – die Geburtsstunde seines Plattenlabels "Kite Records".

Was sind die bekanntesten Hits von Toby Gad?

Zu seinen größten Erfolgen zählen Fergies "Big Girls Don’t Cry", Beyoncés "If I Were A Boy", Madonnas „Bitch, I´m Madonna“ und John Legends "All Of Me". Gold, Platin, Diamant, dazu No.1 Hits in den US & UK Billboard Charts schmücken den Karrierepfad des heutigen Familienvaters. 2014 landete Gad auf Platz drei der erfolgreichsten Songwriter der amerikanischen Billboard-Charts.

Ist Toby Gad verheiratet?

Viel ist über sein Privatleben nicht bekannt. Toby Gad ist seit 2005 mit seiner Frau Li verheiratet.

Hat Toby Gad Kinder?

Toby Gad hat zusammen mit seiner Ehefrau Li zwei gemeinsame Töchter.

Wo lebt Toby Gad heute?

Im Jahr 2000 verlegte der gebürtige Münchner seinen Wohnort von Deutschland nach New York in den USA. Heute lebt er gemeinsam mit seiner Familie in Los Angeles.

Toby Gad als neues Jurymitglied bei DSDS 2022

Der Musikproduzent wird nun zur 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 neben Ilse DeLange und Florian Silbereisen Teil der Jury sein. Den „bösen“ Part will er allerdings nicht übernehmen, viel wichtiger sei ihm die Authentizität des Künstlers, so in einem RTL-Interview: "Mir ist wichtig, dass ein Künstler authentisch ist, dass da ein großer Unterhaltungswert ist, dass man etwas empfindet", erklärt Toby im Interview. Aber auch der Humor darf natürlich nicht zu kurz kommen. "Ich möchte nicht böse sein, es sei denn, jemand ist wirklich schrecklich, dann muss man das schon sagen. Aber das kann man ja auch nett machen", lacht er.