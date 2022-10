DSDS-Juror : So äußert sich Pietro Lombardi zu den Protz-Vorwürfen

Düsseldorf Für die Dreharbeiten der neuen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ geht es für Pietro Lombardi mit dem Privatjet nach Mallorca. Dort übernachtet er in einer sündhaft teuren Luxusvilla. Dies stieß Fans und Presse böse auf und eine regelrechte Hetzjagd begann. Jetzt äußert sich der Sänger zu den Protz-Vorwürfen.

“Wenn ich was bin, dann ist es alles – aber kein Protzer!“, macht der DSDS-Juror Pietro Lombardi in einer Story auf Instagram seinem Ärger Luft. Der 30-jährige Sänger spielt damit auf die Protz-Hetze an, die er momentan sowohl in der Presse, als auch in den sozialen Medien erfährt. Ihm wird vorgeworfen sein Geld zum Fenster rauszuwerfen und sich außerdem alles mögliche bezahlen zu lassen - so auch die Finca auf Mallorca, wo derzeit die Dreharbeiten von „Deutschland sucht den Superstar“ stattfinden oder den Flug im Privatjet dorthin.