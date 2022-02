Porträt : Florian Silbereisen – Das ist der neue DSDS-Jurychef

Seit dem 22. Januar 2022 ist es wieder soweit: Die 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ läuft bei RTL. Diesmal überrascht die Castingshow mit einer gänzlich neuen Jury: Neben der niederländischen Sängerin Ilse DeLange und Welthit-Komponist Toby Gad gilt der deutsche Schlagerstar Florian Silbereisen als neuer Jury-Häuptling. Was macht ihn so beliebt?

Wo ist Florian Silbereisen geboren?

Das Licht der Welt erblickte der heute 40-jährige Schlagersänger am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau in Bayern. Neben vier weiteren Geschwistern wuchs er in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Dabei wurde ihm das Talent zur Musik wohl in die Wiege gelegt – bereits im Kindesalter verbrachte er viel Zeit an seiner steierischen Mundharmonika.