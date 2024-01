Dschungelcamp-Kandidat 2024 Das ist Twenty4Tim

Twenty4Tim, der sein Lehramtsstudium nach einem Semester abgebrochen hat, erhielt im Jahr 2022 den „German Influencer Award“ in der Kategorie „Beauty (MEGA)“. Erste TV-Erfahrung sammelte er bereits in der RTL-Quiz- und Spielshow „Pocher vs. Influencer“, in der Oliver Pocher gegen verschiedene Influencer antritt.