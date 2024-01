„Dschungelcamp“-Kandidatin 2024 Das ist Leyla Lahouar

Der Werdegang von Leyla Lahouar ist vermutlich das, was in der Allgemeinheit unter einer klassischen Reality-TV-Karriere verstanden wird. Ihren ersten Auftritt hatte Lahouar in der RTL-Show „Ex on the Beach“ im Jahr 2022. Dort fiel sie dadurch auf, dass sie ihren Ex-Freund körperlich angriff und anschließend die Show verlassen musste.