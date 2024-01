„Dschungelcamp“-Kandidat 2024 Das ist Fabio Knez

Zudem reizt Knez eine TV-Karriere. Mit Yeliz Koc entwickelte sich in der Show zwar damals nichts, doch die beiden freundeten sich an. 2023 nahm er an dem RTL-Original „Are You The One – Reality Stars in Love“ teil und verliebte sich dort in Darya Strelnikova, die aus der zehnten Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt ist. Sie begleitet Knez zusammen mit dessen Schwester nach Australien.