Dschungelcamp-Kandidatin 2024 Das ist Kim Virginia Hartung

Im Jahr 2023 folgte dann eine Teilnahme bei „Are You the One – Reality-Stars in Love“. Hier kam sie Mike Heiter näher, der in diesem Jahr ebenfalls ins Dschungelcamp einziehen wird. Außerdem wird Kim Virginia Hartung in diesem Jahr bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ mit ihrem Ex-Freund Emanuell Weißenberger zu sehen sein. Die TV-Show soll im Frühjahr dieses Jahres ausgestrahlt werden.