Nachfolger von Daniel Hartwich Das ist der neue Dschungelcamp-Moderator

Doch die RTL-Tanzshow und das Dschungelcamp sind nicht seine ersten Jobs als Moderator. So stand er unter anderem schon für für Sendungen wie „Ninja Warrior“ und die Datingshows „Take me Out“ und „Are You The One?“ vor der Kamera. Mit seiner erfrischenden, frechen Art passt der 39-Jährige nun perfekt an die Seite von Sonja Zietlow, wie er auch gegenüber RTL erklärte: „Deswegen glaube ich, passe ich da schon gut rein. Mit einer gewissen Ironie und Distanz, aber immer mit einer gewissen Portion Empathie.“